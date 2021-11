Sora, ultimo saluto straziante ad Alessandro

La città ha dato l’ultimo saluto al giovane papà 37enne Alessandro Dalla Valle, deceduto ieri in un incidente stradale sulla superstrada Sora Frosinone.Tantissima gente ha partecipato al rito funebre,una folla commossa ed ancora incredula per questo gravissimo lutto che ha colpito le famiglie Palleschi e Dalla Valle, uno straziante addio a questo giovanissimo papà che lascia oltre alla moglie Alessia un bambino di

appena tre anni. La redazione della tv si unisce al dolore delle famiglie per questo gravissimo lutto li ha colpiti.

Correlati