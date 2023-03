Ultimo saluto ad Alessandra De Ciantis la giovane mamma 36enne deceduta la scorsa notte a causa di un male incurabile. Una folla commossa ancora incredula per questa dipartita, Alessandra lascia il compagno ed un bambina. La città ancora scossa per questo lutto che ha toccato il cuore di tutti. Alessandra ha lottato fino alla fine ma purtroppo il male ha avuto la meglio su questa giovane mamma andata via troppo presto.

Red.