Sora – Ubriaco alla guida: 52enne denunciato

In Sora , i militari del NORM della Compagnia hanno deferito in stato di libertà un 51enne residente nel comprensorio, già censito per reati contro la persona. Lo stesso controllato alla guida della propria autovettura è stato sottoposto ad accertamento etilometrico evidenziando un tasso alcolico superiore di oltre 4 volte il limite consentito dalla vigente normativa. Contestualmente il documento di guida è stato ritirato ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

