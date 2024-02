Sora – “Tutta un’altra storia… in città”: l’8marzo evento centrale e premiazione Borsa di Studio “Adriana Tamburrini”

Si svolgerà venerdì 8 marzo “Tutta un‟altra storia… in città”, evento centrale del progetto di prevenzione e contrasto dalla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle Pari opportunità del Comune di Sora in collaborazione con l‟Associazione Risorse Donna. L‟evento ha la finalità di promuovere la memoria, la storia, la cultura e il ruolo delle donne con riferimento al movimento femminista locale, consegnando alla città “tutta un‟altra storia” finora rimasta sconosciuta, un viaggio negli anni „70 attraverso materiale fotografico inedito e preziose testimonianze. L‟iniziativa vede il coinvolgimento dell‟associazione La Via dei Canti, la Rettrice vicaria dell‟Università di Cassino Fiorenza Taricone e la Rete degli studenti Medi del Lazio. Proprio studenti e studentesse, la cui partecipazione civica emerge fondamentale nell‟affermazione storica dei diritti, saranno resi protagonisti di questo importante momento attraverso la premiazione della Borsa di Studio contro la violenza di genere intitolata ad “Adriana Maria Tamburrini”. Il progetto gode del sostegno di Ambiente e Salute Srl con il contributo della Farmacia Comunale di Sora in riconoscimento del valore storico culturale del progetto. L‟appuntamento è per venerdì 8 marzo 2024, alle ore 18.00, presso l‟Auditorium Cesare Baronio di Sora. Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare. Nei giorni successivi, il Palazzo della Cultura ospiterà la mostra fotografica dedicata al Movimento Locale delle Donne.

COMUNICATO STAMPA