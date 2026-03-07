Sora, trovato con cocaina durante un controllo: 40enne segnalato dalla Polizia di Stato

Nel corso di servizi mirati della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, nella giornata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Sora, ha contestato una sanzione amministrativa ad un soggetto che, durante un controllo, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Nei confronti dell’uomo, un 40enne residente nel sorano, è stata quindi avviata la procedura prevista per la violazione della normativa sugli stupefacenti con la segnalazione in Prefettura.

Ulteriori servizi mirati saranno svolti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.