Sora, trovate tracce di sangue nel quartiere Pontrinio: è giallo

Questa mattina alcuni residenti del quartiere Pontrinio hanno trovato delle tracce di sangue sia per terra che su una fontana che è situata proprio in quella zona ed hanno allertato i Carabinieri che stanno indagando per capire cosa sia successo. Non è esclusa nessuna pista e sembra che nessuno sia finito al pronto soccorso per un malore o per ferite.

In aggiornamento

Foto archivio

Correlati