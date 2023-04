Sora, trovate siringhe al parco Valente prima dell’evento odierno: organizzatori indignati (FOTO)

Amara sorpresa questa mattina per gli organizzatori dell’evento chi si terrà oggi presso il parco Valente a Sora. In una prima ricognizione degli operatori, sono state trovate due siringhe ancora sporche di sangue, cestini dell’immondizia pieni fino all’inverosimile, bagni chiusi, ad un lato del parco sono stai trovati escrementi umani e per non parlare dell’erba non tagliata, sembra di stare in una giungla. L’evento che si terrà oggi è dedicato ai bambini e quindi ci saranno tante famiglie che porteranno i propri figli al parco per divertirsi e trovare un parco in condizioni pessime, senza essere stato bonificato prima dell’evento non è il top, da aggiungere che sono stati chiamati gli agenti della Polizia Locale per il rinvenimento di queste siringhe.Una amministrazione attenta come è quella del Sindaco Luca Di Stefano, non può permettersi questo scivolone in occasione di eventi, anche perchè ne va dell’immagine di una città intera.Ieri come da immagini in nostro possesso, un’auto è entrata all’interno del parco dove generalmente sostano e giocano i bambini, mettendo musica ad alto volume senza che nessuno controllava cosa stava succedendo. Ci chiediamo perchè non installare telecamere video al parco Valente? Domanda che giriamo al sindaco, visto che sembra terra di nessuno….

