Sora, trovate 74 banconote false da 50 euro: denunciato un 52enne

Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato, ha denunciato in stato di libertà per il reato di “spendita e introduzione nello stato di monete falsificate” un uomo di 52 anni residente nel sorano.In particolare, personale del Commissariato di P.S. di Sora, nel corso di una mirata attività di polizia giudiziaria, verso le ore 07.00 si portava nell’abitazione dell’uomo per effettuare una perquisizione. Gli Agenti nel corso della perquisizione rinvenivano nel cassetto di un mobile della stanza da letto dell’uomo un pacchetto composto da nr. 74 banconote del taglio di euro 50,00 verosimilmente false. Le banconote, successivamente poste sotto sequestro, presentavano tutte la stessa matricola e per la loro fattezza per come si presentavano, avrebbero potuto trarre in inganno facilmente. Per l’uomo, con a carico numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione, è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.