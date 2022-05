Sora – Trasporto pubblico, riattivate corse per il Centro Anziani

Sono state ripristinate le corse del trasporto pubblico urbano per raggiungere il Centro Anziani “Gnore Peppe”, in Via Ludovico Camangi. Lo annunciano il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere Delegato al Trasporto Pubblico Urbano Francesco Corona.

Questi gli orari ed i percorsi:

ore 14.10: Stazione F.S. – Via Principe Umberto – Via Roma – Via Marsicana – Pontrinio – Zona Valfrancesca – Santa Lucia – Via Barea – Viale Simoncelli – Ponte di Napoli – S. Domenico – Schito – Via Napoli – Via Costantinopoli – Centro Anziani Via L. Camangi – Stazione F.S.

ore 18.30: Stazione F.S. – Centro Anziani Via L. Camangi – Viale Regina Elena – Via Principe Umberto – Via Roma – Via Marsicana – Pontrinio – Zona Valfrencesca – Santa Lucia – Via Barea – Viale Simoncelli – S. Rocco – Schito – S. Domenico – Via Napoli – Stazione F.S.

COMUNICATO STAMPA