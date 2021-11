Sora – Trasporto pubblico locale, variazione del percorso

Per soddisfare le molteplici richieste pervenute da parte dell’utenza, dal 15 novembre 2021 è stata attiva la variazione sul percorso di trasporto urbano dell’Autolinea 1 (FS-Valfrancesca-San Vincenzo Ferreri-Via Marsicana-FS).A comunicarlo è il Sindaco Luca Di Stefano: “Questa variazione permetterà l’erogazione di un servizio ancora più capillare rispondendo alle esigenze di chi, dalle frazioni, ha necessità di recarsi in centro. Infatti sono tante le persone, anche anziane, non dotate di un proprio mezzo di trasporto, che utilizzano il trasporto pubblico locale. Garantire la piena mobilità alla cittadinanza tutta è obiettivo prioritario per l’Amministrazione Comunale. Si ringrazia il Consigliere Comunale Francesco Corona che si è prontamente attivato per la soddisfazione di questa importante esigenza”.Il prospetto ufficiale delle corse e degli orari del trasporto urbano può essere consultato sul sito Internet www.comune.sora.fr.it.

Comunicato stampa