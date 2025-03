Sora – TRA MEMORIA E STORIA – Il terremoto del 1915 attraverso gli occhi di un bambino

Sabato 22 marzo 2025, alle ore 17.00, presso il Museo della Media Valle del Liri (Piazza Mayer Ross, Sora), si terrà la presentazione in anteprima della mostra “TRA MEMORIA E STORIA – Il terremoto del 1915 attraverso gli occhi di un bambino”.

L’evento, curato dal Gruppo Archivistico dell’Università Popolare di Sora – APS, in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale di Sora, si propone come un’occasione unica per riflettere sugli effetti del devastante terremoto del 1915 e sulla successiva ricostruzione della città.

L’iniziativa è rivolta all’intera cittadinanza, con particolare attenzione agli studenti, ai quali viene offerta la possibilità di avvicinarsi al “mestiere dello storico”, comprendendo il valore delle fonti documentali e iconografiche.

Il percorso espositivo trae ispirazione dalla testimonianza del dottor Giuseppe Ferri, che da bambino visitò Sora il 25 marzo 1915, pochi mesi dopo il sisma, e successivamente raccontò la sua esperienza nel libro “La caffettiera sulle macerie”. Attraverso una sintesi del testo, arricchita da immagini dei luoghi descritti, la mostra ricostruisce due momenti fondamentali della tragedia:

Le sofferenze della popolazione e i primi soccorsi, con documenti e testimonianze sui bisogni immediati e sulle risposte della comunità e delle istituzioni;

La ricostruzione del tessuto urbano, illustrata attraverso mappe e planimetrie che raccontano il ritorno alla vita della città.

L’allestimento è curato da Officina della Cultura.

Per informazioni:

Biblioteca Comunale di Sora – Tel. 0776/828301

Università Popolare di Sora – Tel. 340/5981064

L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico e di riflessione sulla resilienza della comunità sorana di fronte alle avversità del passato.