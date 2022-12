Sora – “Torno Subito” edizione 2022, lunedi 12 dicembre presso la sala consiliare del Comune

Lunedi 12 dicembre, ore 18.30, si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Sora un incontro di orientamento sull’importante bando della regione Lazio “Torno Subito”, edizione 2022. Ai ragazzi residenti nel Lazio è data l’opportunità di vivere un’esperienza curricolare di alcuni mesi all’estero. Rientrati in Italia potranno poi mettere in pratica quanto appreso tramite un tirocinio convenzionato, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il consigliere comunale Francesco Monorchio, in qualità di delegato alle Politiche Giovanili, ha ritenuto opportuno promuovere questa iniziativa affinché gli interessati potessero avere una maggiore cognizione del progetto. Sono stati invitati a raccontare la loro esperienza il consigliere comunale Francesco Corona ed il Dott. Gabriele Meglio, entrambi sorani e vincitori nell’edizione 2018. Parteciperà anche il consigliere delegato alle Politiche del Lavoro, Salvatore Lombardi, per la propria esperienza in materia di bandi.

In collegamento da Los Angeles, inoltre, ci sarà Alessandro Marianantoni, CEO dell’acceleratore di start-up “MAccelerator”.

Si invitano tutti i ragazzi interessati al bando a partecipare.

COMUNICATO STAMPA