Sora, tornano le giostre al Parco S. Chiara

Torna la gioia delle giostre per bambini all’ interno del Parco S. Chiara. Da qualche giorno, infatti, all’ interno della villa comunale sono state montate le famose giostre per bambini che, anni fa, caratterizzavano uno dei polmoni verdi della città. L’ iniziativa è volta ad offrire un punto di svago ulteriore ai tanti bambini che potranno ora giocare al fresco dei platani del giardino pubblico. Un pezzo di storia che si riaffaccia nel presente, per la gioia dei più piccoli, ma anche dei genitori…

