Sora, torna lo Street Food: tre giorni di gusto, musica e divertimento sul Lungoliri

Da oggi a domenica il Lungoliri Mazzini si trasforma nel cuore del gusto con l’ottava edizione di “Sora Street Food”, uno degli appuntamenti estivi più attesi della città. Un fine settimana all’insegna dei sapori, della convivialità e dell’intrattenimento, pronto ad accogliere cittadini e visitatori.

L’evento proporrà un ricco percorso gastronomico con specialità provenienti da diverse regioni, birre artigianali, dolci, prodotti tipici e tante proposte dedicate agli amanti del cibo di strada. Ad accompagnare le degustazioni ci saranno musica dal vivo, spettacoli e un’atmosfera di festa che animerà il centro cittadino fino a domenica sera.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sora, punta ancora una volta a valorizzare il territorio, sostenere le attività locali e offrire un’occasione di aggregazione capace di richiamare migliaia di persone.

L’ingresso è gratuito e gli organizzatori invitano tutti a vivere tre serate tra buon cibo, divertimento e socialità, in una delle location più suggestive della città.

Un weekend da non perdere: Sora è pronta ad accendere i sapori dell’estate.