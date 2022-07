Sora, torna l’evento più “rosa” della provincia di Frosinone

Tutto pronto per la kermesse “Sora in Rosa X edizione“, nata sotto la direzione artistica dell’associazione culturale no profit “Iniziativa Donne” in sinergia con la Pro Loco ed il Comune di Sora.

Ricco il programma degli appuntamenti per venerdì 22 e sabato 23 luglio che abbracceranno il cuore della città Volsca.

Tutti i dettagli saranno svelati durante la conferenza stampa che si terrà lunedì 18 luglio, alle ore 18, presso la Sala consiliare del Comune di Sora.

Si invitano le attività del centro storico e corso Volsci a prolungare l’orario d’apertura per la serata del 23 luglio, oltre che ad allestire le vetrine sposando il tema rosa della manifestazione.

Per info 334. 3776066…la notte è coinvolgente…la notte è divertente…a Sora la notte è rosa!!!

COMUNICATO STAMPA