Sora, torna la XXIII EDIZIONE della festa della birra in località Compre

Torna fresca e spumeggiante come la bionda bevanda la XXIII EDIZIONE della festa della birra Tre serate a base di musica dal vivo e piatti della cucina locale scandiscono il fine settimana in località Compre a cura dell associazione “altoliri” a partire dalle 20:00 di venerdì 05 luglio daremo il via in area attrezzata nel piazzale del campo da calcio nei pressi della chiesa madonna della pace in localita compre si potrà degustare ottima birra alla spina che si sposeranno magnificamente con panini, arrosticini,pecora costolette alla salsa barbecue e crauti, pasta, patatine e stuzzichini il tutto accompagnato da ottima musica tutte le sere. Verrà proposto anche il torneo di briscola in notturna e sabato e domenica gonfiabili per bambini.

Venerdì 05

apertura stand ore 20:00 tagliolini con asparagi e pancetta ,intrattenimento musicale con musica da vivo” bruno dei bailamos”

Torneo di briscola

Sabato 06

Apertura stand ore 20:00 tagliolini con orapi salsiccia e cannelloni di Atina , intrattenimento musicale con musica dal vivo con “i maracaibo”

Gonfiabili per bambini

Domenica 07

Apertura stand ore 20:00 tagliolini e fagioli intrattenimento musicale con karaoke e musica disco con “silvano e Roberto”

Ambio parcheggio

Evento in programma sul estate Sorana

Non vi resta che passare a trovarci e godervi con noi tre serate di puro divertimento e il fresco della nostra zona

Comunicato stampa Ass.altoliri