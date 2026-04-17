Sora – Torna il servizio di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti a cura di Ambiente e Salute e dei Comitati di Quartiere

Nei prossimi sabati, infatti, avrà luogo questa iniziativa nei vari quartieri della città secondo il calendario allegato. Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere Comunale Francesco Monorchio e dal Presidente della municipalizzata Antonio Mele, che commentano: “Negli anni passati questa iniziativa ha sempre raccolto un’importante partecipazione, chiara dimostrazione di come questa attività rappresenti ormai un servizio atteso che riteniamo opportuno riproporre, di anno in anno, dopo aver condiviso il calendario con i Comitati.All’iniziativa di raccolta rifiuti ingombranti come da calendario, saranno collegate anche attività di pulizia strade e sfalcio erba nei giorni precedenti alle date indicate.”