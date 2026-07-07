Sora torna capitale del cinema: arrivano grandi protagonisti in piazza

Sora – La magia del grande schermo torna ad accendere il cuore della città di Vittorio De Sica. Per due serate consecutive, venerdì 10 e sabato 11 luglio, piazza Santa Restituta si trasformerà in un cinema all’aperto ospitando attori, registi e protagonisti del panorama cinematografico italiano.

L’iniziativa, intitolata “Oltre lo schermo, attori in città”, offrirà al pubblico l’opportunità di assistere gratuitamente a incontri con gli artisti e alle proiezioni di importanti pellicole.

La serata di venerdì 10 luglio vedrà protagoniste Monica Guerritore, Ludovica Francesconi e Ginevra Francesconi, che presenteranno il film Anna Magnani, dedicato all’indimenticabile icona del cinema italiano.

Sabato 11 luglio sarà invece la volta di Giampaolo Morelli e Gianmarco Tognazzi, introdotti dalla conduttrice Laura Freddi, prima della proiezione della commedia Divorzio a Las Vegas.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione culturale per la città di Sora, che rinnova il proprio legame con il cinema e con la figura di Vittorio De Sica, offrendo a cittadini e visitatori due serate all’insegna dell’arte, dello spettacolo e dell’incontro diretto con alcuni dei volti più noti del cinema italiano.