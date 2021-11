Sora, torna a casa e trova i ladri: messi in fuga

Dei malviventi ieri sera hanno tentato un furto in un’abitazione nella zona selva a Sora precisamente nei pressi dell’ufficio postale, ma hanno trovato una donna coraggiosa, sola in casa insieme ai suoi bambini che ha messo in fuga i malviventi. Sempre nella serata di ieri intorno alle 19:30 i malviventi hanno fatto visita anche nel centro della città volsca, in via Santa Lucia vicino l’ex pub Irish. I ladri non sono riusciti a rubare niente perché la proprietaria è tornata a casa, e delinquenti sono fuggiti quadri facendo perdere le tracce, la signora ha trovato la casa totalmente in disordine.