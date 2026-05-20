Sora – Toponomastica, il Consiglio Comunale approva il nuovo regolamento

Il Consiglio comunale di Sora ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento comunale per la Toponomastica, uno strumento fondamentale per disciplinare in modo organico la denominazione delle aree di circolazione, l’aggiornamento della numerazione civica e il coordinamento tra gli uffici comunali coinvolti.

«Si tratta di un passaggio importante – dichiara il consigliere delegato alla Toponomastica, Francesco Monorchio – perché consente di dare ordine e metodo a un’attività complessa, che incide direttamente sulla vita dei cittadini e sul funzionamento dell’Ente. Fino ad oggi è stato svolto un lavoro di studio, verifica e monitoraggio del territorio; ora siamo pronti ad avviare la fase di restituzione concreta, con interventi programmati per lotti».

La scelta di procedere per lotti nasce dalla complessità del lavoro e dalla necessità di coordinare le eventuali variazioni con tutti gli uffici interessati, in particolare Anagrafe, Tributi, Urbanistica, Polizia Locale e gli altri servizi comunali che utilizzano quotidianamente dati relativi a indirizzi, accessi e numerazione civica. Una toponomastica aggiornata e coerente è, infatti, essenziale non solo per l’identificazione corretta degli immobili, ma anche per i servizi postali, di emergenza, di pubblica utilità, per la gestione tributaria e per l’aggiornamento delle banche dati comunali.

«Il primo intervento avrà carattere sperimentale e riguarderà l’area di San Giuliano – prosegue Monorchio – individuata come progetto pilota perché presenta le maggiori criticità su una zona ampia e articolata. Da lì partirà un lavoro graduale, ordinato e condiviso, che sarà poi esteso progressivamente ad altre parti del territorio comunale».

“A supporto di questa attività sarà di grande utilità l’archivio realizzato nell’ambito del progetto PNRR, implementato con circa 9.500 geolocalizzazioni corredate da fotografie. Si tratta di una base conoscitiva preziosa, utile nella fase di studio e verifica degli interventi, ma anche per gli altri servizi e uffici comunali. Per questo – conclude il consigliere Monorchio – desidero ringraziare la consigliera Maria Paola D’Orazio per il contributo dato nell’ambito del progetto PNRR, la Commissione Toponomastica per il lavoro svolto e i consiglieri di minoranza per aver accolto la proposta con spirito propositivo e collaborativo. L’approvazione unanime conferma che su temi così concreti, legati all’organizzazione del territorio e alla qualità dei servizi, è possibile lavorare nell’interesse generale della città».