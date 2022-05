Sora – “The Building Village”, tutto pronto per l’evento all’insegna dell’inclusione e delle esperienze

Presentata in conferenza stampa la manifestazione “The Building Village”, in programma domenica 29 maggio 2022, in Piazza Santa Restituta. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Sora.

Prevista la partecipazione delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado ad attività formative, laboratori ed esperienze con tutor finalizzate allo sviluppo di competenze, conoscenze, abilità e creatività in ambito STEM (discipline scientifico-tecnologiche).

Nella stessa giornata del 29 maggio, l’ESEF-CPT (Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia per la provincia di Frosinone) monterà il Ponticello ad Aste di cartone pressato e nodi di acciaio «a grandezza reale», come un modello Lego, per trasferire ai bambini e ragazzi con l’esperienza “diretta” le competenze e capacità necessarie per “il passaggio” dalla progettazione alla costruzione e realizzazione di un’opera.

La manifestazione si svolgerà, con la partecipazione dei bambini accompagnati dai genitori. Saranno premiati gli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole aderenti. Predisposti, inoltre, stand e laboratori “IMPARARE GIOCANDO”, aventi ad oggetto il Ponte.

Tanti i Partener e gli Sponsor che hanno supportato il progetto riconoscendolo in grado di stabilire quella connessione continua e necessaria tra istituzioni, scuola e imprese.

Un particolare ringraziamento a Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Accademia di Belle Arti di Frosinone, Seeweb, Klain Robotics, ESEF-CPT, Alfatubi, Edil200 – F.lli Dell’Uomo.

Grazie al contributo di Acea, verranno messe a disposizione delle scuole aderenti 7 borse di studio, una per ogni istituto partecipante. La multiutility sarà poi presente il 29 maggio presso il villaggio con uno stand di Acea Ato 5, società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Frosinone.

Presso lo spazio dell’Azienda, come segno di vicinanza al territorio, sarà attivo uno sportello commerciale presso cui i cittadini potranno svolgere tutte le operazioni legate alla propria utenza idrica.

