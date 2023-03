Sora, tesseramento Rifondazione Comunista /Unione Popolare, sabato 18 marzo piazza S. Restituta

Sabato 18 marzo dalle ore 18, il Circolo di Rifondazione Comunista /Unione Popolare, terrà un banchetto a Sora in piazza Santa Restituta in occasione della campagna nazionale per il tesseramento.

La cura del proselitismo ed il tesseramento, tornerà ad essere una attività fondamentale del Partito della Rifondazione Comunista, con l’obiettivo di svolgere un ruolo socialmente riconoscibile, ed essere un punto di coagulo e di unione popolare delle forze antagoniste.

Il tesseramento 2023 sarà dedicato alla pace ed ha come titolo “fuori la guerra dalla storia”, infatti, come Rifondazione Comunista siamo chiamate/i a dare il nostro contributo di fuoriuscita dal sistema dominante della guerra, a trasformare il dissenso passivo che c’è in larghissima parte dell’opinione pubblica in partecipazione attiva, in lotta politica.

La linea del nostro partito andrà anche in questa direzione, per rafforzare una mobilitazione che oggi è molto al di sotto della necessità.

Circolo PRC/Unione Popolare “Antonio Gramsci” Sora (Fr).

