Sora – Terza edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti”: ospiti Stefano Sani, Michele Pecora e Martufello

Saranno Stefano Sani, Michele Pecora e Martufello gli ospiti d’onore della serata di Gala che chiuderà la terza edizione del Premio Teatrale “Bruno Sardellitti”, venerdì 27 giugno a Sora in via Agnone Maggiore nel piazzale del circolo San Luigi Gonzaga.

L’evento targato ImpresArte-ESEF CPT, con Paola Delli Colli nella veste di presentatrice, si aprirà con la consegna dei riconoscimenti e dei premi relativi alla kermesse teatrale dedicata alla compianta figura di Bruno Sardellitti. A seguire si alterneranno sul palco i tre artisti menzionati che allieteranno il pubblico con esibizioni all’insegna della musica e del divertimento. Lo staff organizzativo dell’associazione ImpresArte, in concerto con i vertici dell’Organismo Paritetico ESEF-CPT, sta pianificando già in questi giorni una manifestazione che si preannuncia ricca di emozioni. Ci si attende un’affluenza di spettatori estremamente cospicua, considerando il coinvolgimento nel concorso teatrale di 7 istituti del territorio ciociaro.

Torniamo agli ospiti della notte di Gala del 27 giugno. Occorre sottolineare che Stefano Sani, interprete di brani di comprovato successo come “Lisa” (Sanremo 1982), “Complimenti” (Sanremo 1983), “Notte amarena”, sabato 28 giugno presenterà presso la Libreria Universitas il volume “Sulla giostra della vita” (Felici Editore) scritto con Paolo Mugnai. In molti poi ricorderanno “Era lei”, canzone che portò alla ribalta Michele Pecora nel 1979. L’artista classe 1957, originario di Agropoli, fu il protagonista di altri brani come “Te ne vai”, “Vestita di bianco”, “Quello che non ho”, “Un giorno insieme”. Un gradito ritorno sarà invece quello di Martufello. Il comico di Sezze ha accettato l’invito del Direttivo di ImpresArte con rinnovata linfa dopo l’entusiasmante edizione del 2024. Barzellettiere senza eguali, volto per diversi anni del Bagaglino, Martufello è pronto a donare nuovamente al pubblico risate e sorrisi.