Sora, tentato furto nella notte al supermecato Oasi: è caccia all’uomo

Dei malviventi, sembra almeno sei, incappucciati, questa notte tra mezzanotte e l’una, hanno tentato di rubare la cassaforte all’interno del supermercato Oasi, in viale San Domenico a Sora, utilizzando un furgone per sfondare uno degli ingressi dell’attività. Una volta entrati nel locale hanno tentato di scardinare la cassaforte, ma qualcosa sembra essere andato storto, non è chiaro cosa perchè sono fuggiti senza riurscirci. I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando anche con l’aiuto dell’impianto di videosorveglianza che si trova nel supermercato.

