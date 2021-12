Sora, tentato furto in via Marsicana

Ieri sera c’è stato un tentato furto in un’abitazione in via Marsicana nella città volsca. I proprietari dell’abitazione che si trovavano all’interno, hanno sentito dei rumori e subito dopo è scattato l’allarme, sono viste fuggire due persone e parlare Italiano e sembra proprio con il nostro dialetto. Alcune testimonianze dicono di aver visto tre persone nei pressi dell’incrocio del cimitero vestite scure e incappucciate.Continua la scia e di tentati furti nella città di Sora, le autorità e chi deve agire, agisca presto.

Foto archivio