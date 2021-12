Sora, tentato furto all’abitazione dell’ex assessore Veronica Di Ruscio

Questo pomeriggio i ladri hanno preso di mira anche l’abitazione dell’ex assessore ai servizi sociali, Veronica Di Ruscio. I malviventi per fortuna sono stati messi in fuga dal rientro di alcuni vicini di casa dell’ex assessore, forse pensando che erano i proprietari dell’abitazione e nella fuga hanno lasciato un arnese da scasso. E’ un vero e proprio bollettino di guerra, tra tentati furti e furti, oggi se ne registrano tre, ci ripetiamo: le istituzioni devono intervenire immediatamente per arginare questo pericoloso fenomeno che sta colpendo la nostra città.

