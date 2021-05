Sora, tentata rapina ai danni di una 40enne: arrestati due minorenni

I Carabinieri della Stazione di Ceprano in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma, hanno tratto in arresto due 17enni già censiti per reati contro il patrimonio e violazione della legge sugli stupefacenti, entrambi domiciliati presso una casa famiglia del luogo.Il provvedimento scaturisce da una tentata rapina commessa dagli stessi lo scorso 5 maggio a Sora ai danni di una 40enne del posto, alla quale tentavano di asportare con violenza la borsa.Gli arrestati dopo le formalità di rito, sono stati associati presso il Carcere Minorile Casal del Marmo di Roma.

