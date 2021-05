Sora, tentano di rubare uno zaino ad una 38enne: tre minori denunciati

A Sora, gli agenti del Commissariato hanno denunciato tre minori per tentato furto di uno zaino, in danno di una 38enne. Le urla della donna sono state udite dagli operatori impegnati nei controlli che si sono messi prontamente all’inseguimento dei fuggitivi che, una volta raggiunti, sono stati accompagnati presso il Commissariato. Sono in corso le indagini per verificare se ci sia un collegamento tra gli autori di questo reato con fatti analoghi avvenuti nei giorni scorsi sempre a Sora.

comunicato stampa – foto archivio