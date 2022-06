Sora, tenta di buttarsi dal ponte: salvato in extremis dai Carabinieri

Dopo aver avuto una lite con la fidanzata,un giovane di 27 anni del luogo voleva lanciarsi nel vuoto dal ponte di Napoli in pieno centro nella città volsca.E’ successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23 circa. All’arrivo dei carabinieri della locale Compagnia, il 27enne poco dopo è andato in escandescenza ed ha cercato di divincolarsi, i militari dell’Arma con non poche difficoltà, fortunatamente sono riusciti a bloccare il giovane che veniva assistito dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale SS. Trinità per le cure del caso.

Foto archivio