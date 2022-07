Sora – Tari, comunicazioni per i contribuenti

Alcuni contribuenti hanno chiesto l’invio via mail delle comunicazioni inerenti la Tari. L’Ufficio Tributi invita chi non avesse ancora ricevuto quanto richiesto a controllare anche all’interno della cartella “Spam” della propria posta elettronica. Per informazioni e chiarimenti l’Ufficio Tributi resta a disposizione ai seguenti recapiti: telefono 0776828221 – e-mail: settoretributi@comune.sora.fr.it.

COMUNICATO STAMPA

