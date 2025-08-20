Sora, Tari alle stelle: il Movimento Civico accusa l’Amministrazione di opacità e chiede chiarezza

L’assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, della trasparenza e delle istituzioni da parte dell’attuale Amministrazione di Sora ha toccato l’apice col vergognoso comportamento da essa tenuto nel caso dell’aumento della Tari 2025.

Noi del Movimento Civico Sanità e Territorio riteniamo che applicare alla chetichella un aumento del 32,5% da un anno all’altro sia un atto di arroganza insopportabile, di chi ha una concezione proprietaria delle istituzioni che dovrebbe servire, e ne distorce invece le funzioni per fini mai trasparenti, con conseguenze sempre dolorose per i cittadini e i beni comuni.

Tentare, poi, di placare la furia della protesta popolare diffondendo, per via ufficiale!, notizie fasulle, fumose, per niente fondate è, come qualcuno ha già detto, una toppa peggiore del buco.

Per non parlare della infelice scelta del sindaco di non metterci la faccia, e di mandare avanti qualcun altro…

Lo sbando in cui si trova l’attuale Amministrazione è dunque conclamato, e presto tutti i nodi verranno al pettine.

Ma adesso dobbiamo preoccuparci delle conseguenze immediate delle sue politiche poco trasparenti, quelle che ora, in questo preciso momento, pesano sui bilanci familiari, per porvi rimedio.

Intanto hanno fatto bene i cittadini ad auto organizzarsi per una manifestazione pubblica, che rivendica chiarimenti e trasparenza, da tenersi venerdì prossimo, alle 21,00, proprio davanti al comune. Ci è sembrata una buona iniziativa, e perciò noi del Movimento vi parteciperemo e invitiamo i nostri aderenti, locali e non, a fare altrettanto. Anche perché se a fare opposizione costruttiva non ci pensano i cittadini che si organizzano, come abbiamo visto non ci pensa nessun altro.

Ma l’impegno diretto e autonomo dei cittadini nella discussione politica può solo integrare, e non dovrebbe mai sostituire, l’azione delle forze politiche organizzate.

Arrivare alla manifestazione senza aver fatto niente sarebbe solo un modo per strumentalizzare la rabbia popolare, per soffiare irresponsabilmente sul fuoco della protesta. Insomma, per fare becero populismo.

E a noi tutti, invece, serve la politica, non il populismo. Quei cittadini devono avere risposte ben prima di venerdì, è già sufficiente che abbiano parlato e chiaramente ora. E noi dobbiamo adoperarci per fargliele avere, perché questo è il dovere della politica.

Perciò chiediamo al sindaco di convocare prima di venerdì un’assemblea pubblica durante la quale chiarire a tutti alcuni punti, che riteniamo sia fondamentale rendere trasparenti.

Primo, quali siano le ragioni vere che hanno indotto l’Amministrazione all’aumento della Tari fino al 32,5% in un anno.

Secondo, quale sia lo stato dei servizi svolti dalla società Ambiente e Salute Srl sul territorio comunale, con numeri alla mano, verificabili.

Terzo, visto che la società è una partecipata pubblica, ancorché di diritto privato, quali siano le condizioni reali della sua gestione economica ed organizzativa, lo stato dei suoi bilanci, degli organici ecc. ecc.

Tutto ciò è stato tenuto fino ad ora nella perfetta opacità, consentendo manovre di ogni sorta, evidentemente lontane dagli interessi collettivi e pubblici, visto l’esito, e alla beata faccia dei cittadini e della trasparenza.

Ora ci aspettiamo un chiarimento definitivo, netto, senza equivoci, che elimini l’ulteriore carico fiscale dalle spalle dei cittadini e ripristini quella Trasparenza (con la T maiuscola) che è stata più volte violentata.

Una prima volta è stata violentata già quando l’attuale sindaco decise di chiudere, per ragioni ovviamente oscure, quell’Albo Pretorio Storico online che tutti gli altri sindaci sorani avevano invece mantenuto. Da allora, la mancanza di trasparenza è stata la cifra di questa Amministrazione e la causa principale dei danni subiti dai cittadini.

Ma allora i nostri allarmi non ricevettero ascolto e anche le opposizioni sottovalutarono gravemente il problema. Ora però, a causa dell’inerzia loro, ci ritroviamo con Sora trasformata in una Città a Trasparenza Zero, per la Tari e tutto il resto. C’è da riflettere.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio