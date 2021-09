Sora – Taglio al servizio del trasporto scolastico, Eugenia Tersigni: “E’ una vergogna”

“Il servizio del trasporto scolastico non deve essere toccato”. A dirlo a chiare lettere è la candidata sindaco Eugenia Tersigni dopo aver appreso che l’Amministrazione De Donatis ha tagliato le ore di lavoro ad alcuni assistenti e autisti, riducendole a sole 15 ore settimanali. “Resto allibita che dopo un taglio così drastico, addirittura alcuni esponenti dell’attuale maggioranza De Donatis avrebbero avuto la disonestà politica di attribuire le colpe di tale riduzione al Settore SUA della Provincia di Frosinone, cioè all’ufficio che ha eseguito le procedure di gara. È davvero una vergogna che si è arrivati ad ingannare così, senza ritegno e senza rispetto, i soggetti coinvolti, raccontando bugie e sfruttando la non conoscenza degli stessi in merito alle procedure. Perché tanta scorrettezza? Per guadagnare qualche voto?”.

“Mi preme spiegare che la SUA – prosegue Eugenia Tersigiìni – si limita a dare esecuzione ai procedimenti di gara, utilizzando documentazione e importi forniti, e, quindi, decisi e messi in bilancio esclusivamente dal comune. Il messaggio lasciato volutamente passare è solo l’ennesima non verità a dimostrazione di quanto Sora sia caduta in basso. Ma procediamo con ordine per far capire bene la situazione.

Mi risulta di una riunione con i lavoratori in Comune qualche giorno fa i quali, giustamente, hanno chiesto spiegazioni circa la decisione di tagliare il monte ore. Evidenzio che – dice ancora Eugenia Tersigni – stiamo parlando di lavoratori, ergo famiglie, che così, da un giorno all’altro, si sono ritrovati con stipendi tagliati. Il sindaco De Donatis, la sua giunta e la sua maggioranza hanno deciso che nel bilancio del Comune di Sora non si potevano assolutamente reperire i fondi per evitare tale taglio degli stipendi a famiglie: è incredibile! Un servizio che per anni è stato il fiore all’occhiello del nostro Comune ora è ridotto in cenere. Ma non è tutto. Il colmo è che i lavoratori hanno scoperto del taglio la settimana scorsa quando è apparsa sul sito dell’Ente una determinazione relativa alla conclusione della gara d’appalto in cui era chiaro che la gestione del servizio era stata affidata ad una ditta per tre anni scolastici rinnovabili per altri tre. È saltato all’occhio il monte orario delle singole assistenti e dei singoli autisti ridotto a 15 ore settimanali, il che ovviamente ha generato grandi preoccupazioni da parte dei lavoratori che hanno chiesto un incontro con il Sindaco. Agli interrogativi dei lavoratori pare che sindaco e assessori presenti abbiano risposto di non sapere nulla dei tagli e che tutta la gara d’appalto era stata gestita dalla Provincia di Frosinone. Incredibile! Si è giocato sulla buona fede delle persone coinvolte per raccontare una storia che non esiste. I politici presenti non hanno avuto l’onestà di dire che il sindaco De Donatis, la sua giunta e la sua maggioranza hanno deciso di non mettere nel bilancio del Comune di Sora le somme dovute per mantenere invariato il servizio. È stato più facile e più furbo dare le colpe a chi proprio non le ha. Di fatto si sono dimostrati per quello che sono e per quello che sono sempre stati negli ultimi 5 anni.

Resto amareggiata per la mancanza di rispetto dimostrata ancora una volta nei confronti dei lavoratori che sono anche cittadini.

Sono vicina agli autisti e alle assistenti che con sacrificio ed abnegazione ogni giorno garantiscono il trasporto scolastico – dice ancora Eugenia Tersigni – Sarebbe bastato tornare in giunta e fare una variazione al bilancio per reperire i soldi necessari ed invece nulla! Come al solito siamo di fronte al mistero più fitto: i soldi per i dirigenti e per le nuove assunzioni sono stati trovati ma non ci sono per i lavoratori del servizio del trasporto scolastico. Mi auguro davvero che si faccia chiarezza su questa questione e chiedo a De Donatis e ai suoi compagni di maggioranza di fare marcia indietro per evitare di danneggiare ancora Sora”.

COMUNICATO STAMPA