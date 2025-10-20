Sora, svolta in Consiglio: l’avv. Valter Tersigni lascia “Città Progresso” e approda nel Gruppo Misto per Forza Italia

L’avvocato Valter Tersigni, consigliere del Comune di Sora, ha formalizzato le sue dimissioni dal Gruppo consiliare “Città Progresso con Eugenia Tersigni” ed ha aderito al “Gruppo Misto” in rappresentanza del partito di Forza Italia. ​La decisione è stata comunicata ufficialmente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio del Comune di Sora.

​Tersigni, figura nota nel panorama politico locale,

ha espresso la volontà di esercitare le sue funzioni “in rappresentanza dell’intera comunità” con l’intento di portare avanti la propria azione politica con la correttezza e le idee che lo hanno sempre contraddistinto e che trovano riscontro negli ideali e nelle linee programmatiche di Forza Italia. E mentre il partito, in continua e costante crescita nel panorama nazionale, regionale e provinciale, mette un tassello importante nel suo assetto, con questa adesione, Tersigni conferma una appartenenza sempre sentita e manifestata. Ricordiamo infatti la sua candidatura tra le fila del Polo delle Libertà alle regionali del 2013 e l’importante risultato di 8550 preferenze, di cui più di 4000 espresse dagli elettori sorani.

<<Sono convinto che insieme si può fare tanto e bene. Con tutto il gruppo di Forza Italia, che sta diventando sempre più numeroso, condivido gli ideali politici. Vogliamo stare vicino alla gente nella risoluzione dei tanti problemi che affliggono le famiglie, le aziende e l’intero territorio. Ci impegneremo per portare avanti obiettivi volti a venire incontro alle tante necessità.

Sono certo che questo sarà realizzabile con l’impegno di tutti e grazie soprattutto alla costante vicinanza del senatore Claudio Fazzone che tantissimo ha fatto per la provincia di Latina e che tanto continuerà a fare per il nostro territorio, con la tenacia e la capacità che lo contraddistinguono>>.