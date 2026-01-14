Sora- Svolta digitale all’Istituto Italo Baglione: approvato il percorso quadriennale in Informatica

L’Istituto Paritario “Italo Baglione” raggiunge un importante traguardo: il Ministero dell’Istruzione ha ufficialmente autorizzato la scuola a sperimentare il nuovo percorso quadriennale della filiera tecnologico-professionale, a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

Con il decreto n. 40, firmato il 9 gennaio 2026 dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale l’istituto entra nella ristretta cerchia di scuole d’eccellenza abilitate ad attivare il percorso IT32 – Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Informatica).

Il percorso quadriennale consentirà agli studenti di conseguire il diploma in soli quattro anni, senza compromessi sulla qualità della formazione, accelerando così l’ingresso nel mondo del lavoro o l’accesso all’università. Una risposta concreta alla crescente domanda di tecnici digitali altamente specializzati, offrendo ai giovani del territorio una preparazione innovativa e al passo con le professioni del futuro.

L’autorizzazione rientra nel piano di sviluppo della filiera tecnologico-professionale (DM 221/2025), valutato positivamente dalla Commissione tecnica regionale che ha esaminato le candidature entro dicembre 2025. L’inserimento dell’Istituto Baglione nell’elenco delle scuole ammesse conferma la solidità del progetto educativo e la capacità di adattarsi alle sfide dell’istruzione moderna.

Con questo nuovo indirizzo, l’Istituto non solo amplia la propria offerta formativa, ma si consolida come punto di riferimento per famiglie e studenti in cerca di un percorso dinamico, collegato alle realtà produttive locali e proiettato verso le professioni digitali di domani.

Le iscrizioni al nuovo corso quadriennale in Informatica saranno aperte per l’anno scolastico 2026/2027, rappresentando un’opportunità imperdibile per i giovani “nativi digitali” pronti a costruire il proprio futuro.

Correlati