Sora – Super Cinema, il Comune interessato al suo acquisto

Martedì 4 gennaio 2022 il Sindaco Luca Di Stefano ha incontrato la proprietà dell’immobile dove era situato il Super Cinema.Nel corso del confronto, è stata riscontrata la disponibilità da parte della proprietà di vendere lo stabile al Comune di Sora.Il Sindaco di Sora ha dichiarato, visibilmente soddisfatto: “Abbiamo gettato le basi per restituire alla città, in pieno centro, una sala polifunzionale. Sono state individuate le risorse necessarie per far nostro l’immobile e per renderlo idoneo ai bisogni della nostra Sora. Ringrazio il Dott. Quadrini per la visita e per averci dimostrato l’intento di vendere la struttura”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

