Sora, sulla salita dell’ospedale Santissima Trinità l’acqua continua a scorrere: lavori in corso ma il problema resta

A Sora qualcosa non torna. Sulla salita che conduce all’ospedale Ospedale Santissima Trinità di Sora le perdite d’acqua non solo non si sono fermate, ma in alcuni tratti sembrano addirittura aumentate. E questo mentre i lavori proseguono.

Il cantiere è aperto da giorni, gli interventi si susseguono, ma la scena resta la stessa: rivoli d’acqua che scorrono sull’asfalto e segni evidenti di una rete idrica che continua a perdere. Un paradosso che non passa inosservato agli occhi dei cittadini e degli automobilisti che ogni giorno percorrono quella strada per raggiungere il presidio sanitario.

La domanda è inevitabile: possibile che, nonostante gli interventi, la perdita non sia ancora stata individuata o risolta in modo definitivo? Il rischio è quello di assistere all’ennesimo rattoppo temporaneo, con lavori che si susseguono senza mai arrivare al cuore del problema.

Nel mirino finisce inevitabilmente Acea, il gestore del servizio idrico, chiamato ora a dare risposte concrete. Non bastano più interventi tampone o scavi a singhiozzo: serve una soluzione definitiva che metta fine a una situazione che si trascina da troppo tempo.

Perché mentre i lavori vanno avanti, l’acqua continua a scorrere. E con essa cresce anche la sensazione che qualcosa, in questa vicenda, non stia funzionando come dovrebbe.