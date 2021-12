Sora, sull’ autobus di linea senza Green Pass: la Polizia di Stato sanziona l’autista ed un passeggero

Nella serata di ieri, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, procedevano al controllo del green pass abilitante per il viaggio su un bus di linea.Con sorpresa scoprivano che l’autista ne aveva uno rilasciato a seguito di tampone scaduto, mentre uno dei passeggeri esibiva dal proprio cellulare un green pass valido ma alla richiesta del documento di identificazione, mostrava nervosismo riferendo di esserne sprovvisto.Al rinnovo della richiesta, produceva una carta di identità intestata ad altra persona, riferendo che il green pass esibito gli era stato fornito da un amico di Milano.L’autista professionale veniva contravvenzionato per violazione della normativa Covid unitamente al passeggero che veniva anche deferito all’A.G. per sostituzione di persona.La ditta di appartenenza del pullman contravvenzionata per il mancato controllo al momento della partenza.

comunicato stampa – foto archivio