Sora – Successo di pubblico per la mostra “Dinamica del Flusso Visuale” dedicata a Michele Rosa

Visite guidate gratuite ogni sabato di luglio alle ore 18.00

È stata inaugurata venerdì 4 luglio, presso il Museo della Media Valle del Liri di Sora, la mostra antologica “Dinamica del Flusso Visuale”, promossa dal Comune di Sora e dalla Pro Loco di Sora, in occasione del Centenario della nascita dell’artista Michele Rosa (1925–2025), figura di riferimento nel panorama dell’arte italiana del secondo Novecento.

La mostra, a cura di Roberta Melasecca, propone un articolato percorso tra circa 40 opere, che raccontano la complessità, la profondità e l’impegno civile e poetico dell’artista sorano. Michele Rosa, pittore, intellettuale, animatore culturale, ha saputo attraversare oltre settant’anni di storia con una ricerca pittorica sempre in dialogo con i temi del lavoro, della condizione femminile, dell’ambiente e della spiritualità.

L’esposizione è allestita presso il secondo piano del museo, uno spazio che la Consigliera delegata Manuela Cerqua ha scelto di valorizzare destinandolo a mostre temporanee di arte contemporanea di alta qualità, in dialogo con la vocazione archeologica e storica dell’istituzione museale.

La mostra rientra in un più ampio progetto celebrativo promosso da Alessandro Rosa, figlio dell’artista, che coinvolge anche sedi prestigiose come l’Europa Experience “David Sassoli” a Roma, la Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino, il Rettorato dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e la Pinacoteca di Arte Contemporanea di Gaeta.

L’iniziativa è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio del Consiglio Regionale del Lazio, con il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, e con il contributo di numerosi enti culturali, economici e accademici.

Si ringrazia per l’attenzione e il sostegno ricevuto il Consigliere regionale Valerio Novelli e il già Consigliere regionale Loreto Marcelli.

Dichiarazione del Sindaco di Sora, Luca Di Stefano:

“Accogliere una mostra di questo valore nel nostro museo significa dare centralità alla cultura come motore di identità e di crescita. Michele Rosa è un artista che ha saputo coniugare visione e radici, contemporaneità e memoria. Ringrazio Alessandro Rosa, la curatrice e tutti coloro che hanno contribuito a portare questo importante progetto nella sua città natale.”

Dichiarazione della Consigliera delegata ai servizi culturali, Manuela Cerqua:

“Con questa mostra si apre un nuovo corso per il secondo piano del nostro museo civico: uno spazio che ho fortemente voluto valorizzare come luogo permanente per l’arte contemporanea di qualità, in dialogo con il nostro patrimonio storico e archeologico. Sono profondamente orgogliosa di aver inaugurato questo percorso con l’opera di un artista come Michele Rosa, che ha saputo raccontare il suo tempo con coraggio, poesia e visione. Ringrazio Alessandro Rosa per la generosità e la fiducia, e Roberta Melasecca per l’intelligenza e la cura con cui ha guidato l’allestimento.”

Per tutto il mese di luglio, il Museo della Media Valle del Liri propone visite guidate ogni sabato alle ore 18.00, a cura di Gaia Di Veronica (Accademia di Belle Arti di Frosinone).

Ingresso gratuito.