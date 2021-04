Sora, studenti positivi al covid-19: il sindaco chiude le scuole, ecco quali

Il Sindaco Roberto De Donatis, con ordinanza n. 37 del 28/04/2021 ha disposto la sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico di Carnello sito in via Bonomi e del plesso scolastico di Schito Vicenne sito in viale San Domenico, dal 29 aprile 2021 al 30 aprile 2021, affinche’ si provveda ad interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici da effettuarsi inderogabilmente prima della riapertura.

Il provvedimento si è reso necessario:

VISTA la PEC prot. n. 15187 del 28.04.2021, inviata dalla Responsabile U.O.S. SISP SUD dott.ssa A. Guzzi , avente ad oggetto “ Comunicazione presenza di un numero elevato di positivi COVID 19 Istituto Comprensivo 2° “Riccardo Gulia” plesso Schito Vicenne e plesso Carnello. Richiesta provvedimenti” ;

PRECISATO che la nota succitata, a tutela della pubblica salute ed al fine di arginare la diffusione del virus SARS COV 2 e varianti, propone la emissione di provvedimento ordinatorio che preveda la sospensione dell’attività scolastica in presenza dei plessi succitati, fino ad una completa sanificazione di tutti gli ambienti;

CONSIDERATO CHE, al fine di monitorare l’evoluzione delle dinamiche di contagio potenziali legate al tempo di incubazione del virus e di arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica, è opportuno, necessario ed urgente, in via precauzionale, disporre la sospensione delle attività scolastiche dei plessi scolastici di Carnello e di Schito Vicenne dal 29 aprile 2021 al 30 aprile 2021 ;

; DATO ATTO che la sospensione è adottata affinchè vengano posti in essere gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici da effettuarsi inderogabilmente prima della riapertura e della ripresa dell’attività didattica.

