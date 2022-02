Sora – Strisce pedonali da rifare, il consigliere Valter Tersigni chiede di intervenire impegnando operai e macchinari dell’Ente

“In questi giorni – spiega il consigliere Tersigni – sono diversi i cittadini sorani che mi chiedono di intervenire per sollecitare il Comune affinché si occupi della segnaletica stradale. In particolare, la richiesta si concentra sulla necessità di sistemare le strisce pedonali che in molte zone della città non sono più visibili. Condividendo la necessità di sicurezza espressa della popolazione sorana, mi rivolgo al sindaco e a chi si occupa delle manutenzioni. Il Comune ha a disposizione diversi operai, oltre ai lavoratori assunti attraverso i progetti Puc. Inoltre, l’Ente è dotato di tutte le attrezzature necessarie. In particolare è a disposizione degli uffici un apposito macchinario che viene impiegato proprio per il rifacimento delle strisce. Dunque, perchè non impegnare la forza lavoro che c’è per tutelare i nostri concittadini? I macchinari ci sono e sono di facile utilizzo: non occorre spendere danaro pubblico per affidare ad esterni questo tipo di lavori, è sufficiente la volontà di farlo. Per questo chiedo al sindaco e all’assessore Francesco De Gasperis, delegato alla manutenzione cittadina, di intervenire così da contribuire a garantire la sicurezza dei sorani”.

Così in una nota il consigliere comunale Valter Tersigni.

COMUNICATO STAMPA