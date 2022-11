Sora – Strage di gatti in Via Facchini: ATTENZIONE ai bocconi killer

Una brutta storia quella che alcuni residenti di Via Edoardo Facchini hanno voluto segnalare alla nostra redazione. Decine di gatti avvelenati senza motivo, che lasciano un profondo senso di tristezza nel cuore di chi, invece, ama gli animali. Non è la prima volta che ci vengono segnalati episodi del genere, ma ogni volta ci rendiamo disponibili a segnalare e denunciare questi episodi, che riteniamo di una cattiveria inaudita, gratuita, ed ingiustificabile. L’ episodio verrà segnalato agli organi di competenza, ma intanto i residenti si stanno attivando per proprio conto affinché si possa risalire agli autori di questo vile gesto.

