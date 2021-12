Sora – Strade ridotte un colabrodo (FOTO)

Di Augusto D’Ambrogio.

Questo periodo di forte pioggia hanno reso le strade di Sora impercorribili, il manto stradale, se così si può chiamare, è ridotto un colabrodo. Percorrere le strade della città volsca è un vero percorso ad ostacoli. Certo questo è un problema oramai che Sora si trascina da diverso tempo, ma viale San Domenico, via Napoli, via Cellaro ed altre strade d’ingresso alla città sono piene di buche di enorme grandezza, mettendo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti e spesso recando danni alle auto nel migliore dei casi. Il neo sindaco Luca Di Stefano deve affrontare questo problema che non è più rimandabile, la manutenzione stradale è importantissima sia per evitare incidenti, che la salute pubblica, non è possibile che nel 2021 una città di quasi 27.000 anime abbia delle strade ridotte ad una vera e propria gimcana.

Foto archivio

