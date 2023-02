Sora, strade comunali, finanziamento in arrivo dalla Regione

Il Sindaco Luca Di Stefano annuncia che la Giunta Zingaretti ha ritenuto di finanziare il Comune di Sora con un contributo straordinario di € 350.000,00 nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio regionale “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale”. Il finanziamento interesserà il rifacimento delle strade che partendo da via Costantinopoli angolo via Cellaro, proseguono su via Ruscitto per arrivare, con un intervento integrale, su via Bonomi fino al confine comunale. Gli uffici regionali hanno premiato la proposta elaborata dall’ufficio tecnico del Comune di Sora dopo avere esaminato la bontà degli elaborati prodotti.

comunicato stampa