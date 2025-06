Sora – “Storie in cammino. Anime senza confini”: “La serva padrona” incanta Piazza San Silvestro

Un nuovo, straordinario successo per la rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, curata dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa, con l’illustre direzione artistica del Maestro Alessandro Cedrone, promossa dal Comune di Sora, con il contributo della Regione Lazio (L.R. 15/2014) e il patrocinio della Provincia di Frosinone.

Domenica 22 giugno, la suggestiva Piazza San Silvestro si è trasformata in un autentico salotto del Settecento per ospitare “La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi, capolavoro del teatro musicale italiano, rappresentato in una versione fresca, raffinata e coinvolgente, in una elegante e brillante messa in scena curata da Luca Mascolo.

Ad aprire la serata, il Concerto per Archi e Basso Continuo in Sol Minore RV 157 di Antonio Vivaldi, seguito dall’intermezzo buffo che ha emozionato e divertito il pubblico, grazie all’interpretazione di un cast di altissimo livello:

* Il soprano Stella Alonzi nei panni di Serpina

* Il baritono Valerio Pagano era Uberto

* L’attrice Sara Roscetti, nel ruolo del mimo, era Vespone

* Il Maestro Luigi Mastracci al basso continuo

Accompagnati da un quintetto d’archi d’eccezione, l’Ensemble “Musici Lirienses”:

Violino I – Ghizem Aiture

Violino II – Amedeo D’Onofri

Viola – Roberta Palmigiani

Violoncello – Donato Cedrone

Contrabbasso – Pietro Febbrari

La direzione musicale è stata affidata da M° Alessandro Cedrone

“Con questa rassegna vogliamo restituire senso e voce ai luoghi della cultura, rendendoli vivi e partecipati attraverso la bellezza della musica, del teatro e della danza. Ogni sera cerco di introdurre lo spettacolo aggiungendo un tassello alla storia del territorio che stiamo ricostruendo insieme, in un nuovo cammino condiviso con la città, nei suoi spazi più significativi .” dichiara Manuela Cerqua, Consigliera Delegata ai Servizi Culturali del Comune di Sora