Uno stop coperto da una siepe cresciuta a dismisura, anche perché i proprietari dell’abitazione vivono a Roma. È questa la segnalazione che ci è giunta stamani in redazione e che è seguita da una richiesta d’ intervento urgente da parte delle persone addette, sfruttando il fatto che proprio in questi giorni si stanno svolgendo i lavori di rifacimento della segnaletica a terra. Il punto interessato è l’incrocio che interseca Via Vicenne su Via Cellaro, già protagonista di spaventosi incidenti.

