Sora – Stalli Rosa, arrivato finanziamento

Nella giornata di ieri la CONSAP, concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA, ente controllato dallo Stato, dopo aver esaminato l’istanza del Comune di Sora, ha finanziato la realizzazione di 10 stalli rosa. Lo scorso 29 luglio con delibera di Giunta Comunale numero 179 è stato dato mandato al Comandante della Polizia Locale, Dott. Padovani di predisporre l’istituzione di 10 stalli rosa, posti sosta riservati ai titolari di “Permessi rosa” in punti nevralgici della Città di Sora, la CONSAP valutata la bontà dell’iniziativa ha ritenuto di finanziarli. Le strade individuate per l’istituzione di queste soste sono: 2 stalli in Corso dei Volsci, 2 stalli in Lungoliri Mazzini, 2 stalli in via Napoli, 1 stalli in via XX Settembre, 1 stallo in via Marsicana, 1 stallo in via Piemonte, 1 stallo in via Regina Elena. In base al nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021, i parcheggi rosa sono spazi riservati alle donne incinte e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni. “I parcheggi rosa sono segno di civiltà e sensibilità – dichiara il Sindaco Luca Di Stefano – Ringrazio il Vice Sindaco nonché Assessore alle Pari Opportunità Maria Paola Gemmiti per avere seguito insieme agli uffici l’iter amministrativo. Un ringraziamento va a Maria Paola D’Orazio, che in veste di delegata alle Pari Opportunità, fu la prima ad istituire gli stalli rosa nella nostra città nel 2008”.

Comunicato stampa

Foto archivio