Sora – SS Trinità, pazienti reparto di ortopedia trasferiti per mancanza di aria condizionata

Nella mattinata di oggi, lunedì 11 luglio 2022, alcuni familiari di pazienti ricoverati nel reparto ortopedia dell’ospedale Santissima Trinità di Sora riferivano che nel reparto menzionato non funziona l’impianto refrigerante (ndr aria condizionata) nelle stanze di degenza e che, negli orari di visita, li trovano – si perdoni il termine – ‘immersi in un lago di sudore’. L’unico che funziona, a loro dire (ndr informazione non appurata quindi si concede il diritto di replica per eventuali smentite), è quello che hanno gli infermieri nella loro postazione. È previsto il ritorno del caldo torrido e sarebbe opportuno un celere intervento di ripristino della funzionalità dell’impianto. Segnalata la problematica giungevano notizie di un loro imminente trasferimento presso altro reparto, previsto per le giornate di mercoledì – giovedì e che, proprio in queste ore, si stanno pulendo i nuovi locali che ospiteranno i degenti. Altro episodio invece si è verificato stamattina al distretto Asl di via Piemonte dove, a causa di problemi tecnici, l’ufficio scelta medico ed esenzioni ticket era chiuso e gli utenti indirizzati verso gli uffici di Isola del Liri e di Atina con conseguenti e comprensibili malumori. Rivolgiamo quindi una domanda con la speranza che qualche dirigente possa rispondere per informare i cittadini e far evitare loro i famosi ‘viaggi a vuoto’: la chiusura dell’ufficio scelta medica ed esenzioni ticket è stato solo un intoppo risolvibile in giornata o l’ufficio resterà chiuso anche nei prossimi giorni?

Maverick

