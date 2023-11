Sora – SS. Trinita, donna dimessa dal Pronto Soccorso con catetere: grave dimenticanza dei sanitari

E’ successo davanti ai parenti increduli che una volta tornati a casa si sono accorti che l’anziana donna che era stata dimessa dal Pronto Soccorso aveva ancora il catetere che gli avevano messo quando è stata ricoverata. Una anziana ultra 80enne con demenza senile che non rendendosi conto che aveva il catetere, una volta arrivata a casa con una forbice si è tagliata il tubo del catetere da sola, i parenti sono rimasti increduli di fronte a questa grave dimenticanza degli operatori sanitari. La donna ricoverata al Pronto Soccorso di Sora domenica sera per un malore, ieri sera è stata dimessa senza che un medico, un infermiere, gli rimosse il catetere che alla donna una volta dimessa non era più necessario. I parenti arrabbiati e indignati del trattamento riservato all’anziana donna, chiedono spiegazioni da parte del personale sanitario che si trovava di turno ieri quando la loro parente è stata dimessa.La donna e’ stata riaccompagnata al pronto soccorso per farsi togliere il pezzo del catetere rimasto.

Correlati