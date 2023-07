Sora – SS. Trinita’ Dea di Primo Livello – Movimento Civico Sanità e Territorio incontra il DG della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò

A seguito dell’attribuzione dello status di Dea di Primo Livello all’ospedale SS. Trinità di Sora, il 26 luglio us. abbiamo avuto come Movimento Civico Sanità e Territorio un incontro col Direttore Generale della Asl di Frosinone, arch. Angelo Aliquò, e col Direttore Sanitario facente funzioni, Dott. Stefano Brighi, allo scopo di acquisire un primo riscontro sugli atti da compiere coerentemente con quella scelta. È stato un incontro come sempre cordiale, nonostante qualche necessaria nostra puntualizzazione sulle CPRE che si svolgono a Sora, che ha comunque evidenziato la comune volontà di realizzare concretamente e celermente tutto quanto necessario allo scopo. Ora si è in attesa che nelle prossime ore la Regione Lazio entri nel dettaglio del finanziamento di 25 milioni di euro (più i circa 13 milioni Inail per il Distretto C) per l’attribuzione dei singoli finanziamenti agli specifici progetti, con relativa modalità e tempi di realizzazione. Nel frattempo, abbiamo assunto l’impegno di contribuire a velocizzare, attraverso i nostri contatti, quanto la Asl ha già avviato per il territorio del Frusinate, Sora inclusa, riguardo i concorsi per l’assunzione di personale sanitario e la formazione per l’ulteriore accrescimento delle professionalità già presenti. Continuiamo col nostro impegno, consapevoli della gravosità del percorso, ma anche della necessità di ridare al territorio quella stabilità sanitaria che è mancata per lunghi decenni.

