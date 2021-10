Pauroso incidente questa sera in via Settembrini a Sora, due auto una fiat 500 e una Fiat 600 sono rimaste coinvolte in un sinistro, quest’ultima dopo l’impatto si e’ ribaltata . Sula posto i militi della locale Compagnia e i sanitari del 118, per fortuna sembra che nessuno sia rimasto ferito in modo serio.

